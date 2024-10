Un’attera protesta est istettia fatta eris a innantis de su palatzu ‘e sa Regione Sarda, in Hasteddu, dae sos triballadores ambulantes hi po more de su Covid, che sunt 15 meses hentza poder triballare.

Sunt pedinde a sos de su Hussizu Regionale, hi lis dient derettu sos cuntributos hi sunt isettande dae tropu tempus, lis depent imbiare 6 miza de euro, po sos giostrajos, po sos turronarzos e po sas aziendas hi produit coettes.

Ant postu 50 furgones a innantis de sa Regione, in Via Roma, ant frimau su traficu, po sa segunda borta in duas hidas.

At histionau Giacomo Meloni, de su Css: “semmus histionande de unu settore, hi heret e hi tenet bisonzu de triballare, si in Tribulas non ant a faher aher sas estas, ammus a torrare a nohe po pedire sustenniu.

-At sighiu a narrer-, nos ant nau hi de sehuru ant a torrare a cumintzare a faher sas estas, nois herimus petzi triballare, poite si nois triballamus non cherimus nessunu contribuiu, ma si sighimus a lassare sas attividades nostras serràs, herimus sos sussidios”.

A pustis hi una delegazione de sos triballadores est istettia intesa dae sos hossizeris Regionales, in su Hussizu ant botau totus huncordos de istantziare derettu 3,9 miliones de euro, po sos settores hi triballant in sas sagras e in sas estas.