Su Hasteddu est preparandesi po sa partzida de dominiha hontra ‘e su Napoli, est torrau Cragno, a pustis hi fudi risurtau positivu a su Covid in Natzionale.

A s’urtimu tampone hi at fattu est risurtau negativu, hommo depet aher atteras bisitas po poder tenner su permissiu po torrare a s’allenare e a zohare.

A pustis de 2 dies de pasu, hi sos zohadores teniant po si pasarent dae sas 3 partzidas zohas de sighiu in 8 dies, s’iscuadra de Semplici est ammaniande in Assemini, in su centru Isportivu, sa partzida de domina in s’istadiu “Diego Armando Maradona”.

S’allenadore de sos Sardos at a poder aher zohare Nainggolan, hi at ishontau una die de iscualifica, ma at a mancare Marin, l’ant iscualificau hontra ‘e sa Roma.

Su mese de maju po su Hasteddu, est preunu de partidas meda difitziles, partzidas hi at a deper gherrare hin totu sas ortzas si heret abbarrare in serie A.

A pustis de su Napoli, su Hasteddu zohat hontra ‘e su Benevento e sas s’urtimas 3 partzidas l’as at a zohare hontra ‘e sa Fiorentina, su Milan e su Genoa.

