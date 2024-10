Galu non si podet ishire in cale zona at a esser posta sa Sardinna a primos de maju, at a dipender totu dae sos contagios a su Covid, ma de sehuru ammus a tenner galu regulas de distantziamentu e non s’at a poder aher sortidas de medas pessones.

Est po hustu hi s’est detzisu po su segundu annu de sighiu de no aher s’inghiriu de Sant’Efis hin totu sa zente a hostumene, zente dae cada bidda ‘e Sardinna po aher onore a su Martire Cristiuanu.

Ant detzisu de aher sa esta totu in d’1 die, su 1 ‘e maju e non 4 dies hommente s’est semper honnotu.

Si sunt sortios in sa prefetura de Hasteddu, totus muttios dae su Prefetto, Ganfranco Tomao, su Comitau Provintziale po s’Ordine e Sihuresa, s’Arcivescovo de Hasteddu, e totus sos Sindihos de sas biddas in uve su Santu holat, Hasteddu, Pula, Cabudèrra, Sarròccu e Santu Pèdru.

Totus huncordos ant detzisu de sighire sas regulas postas po sa esta fatta in su 2020.

Duncas totu in su 1 ‘e maju, ant a faher sa numina de s’Alter Nos e a pustis sas funtziones religiosas.

Su Santu che l’ant a pihare a Nora supra e unu mezu iscuhutzau, hentza lu aher frimare in perunu lohu, sa propria die Sant’Efis at a torrare a Hasteddu, a sa cresia sua.

Totus sas funtziones religiosas las ant a transmitter in diretta in televisione e in internet, nessi goi sa zente at a poder bier totus sos momentos prus bellos de una de sas estas prus sentias in totu sa Sardinna.

