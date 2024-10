Un’ incidente istradale est sutzessu eris merie in Hasteddu, in via Dessì Deliperi.

Unu triballadore edile, de 48 annos, l’at imbestiu una macchina, udi serrande sa portina de su camiu suo.

A pustis hi est sutzessu su dannu, s’imbestidore s’est ughiu hentza succurer su male assortau.

Sunt interbennios sos Vigiles Urbanos, ant buscau paritzas hosas hi lis ant a faher iscobiare itte macchina teniat sa pessone hi s’est ughia.

Su triballadore est abbarrau ertu, che l’ant pihau sos de 118 a s’Ispidale Brotzu de Hasteddu, sa zustissia at cumintzau sa criha po buscare hustu male intentzionau.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22