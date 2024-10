S’atteru note, ant ishuttu s’autista de su Ctm de Hasteddu, l’at histuttu unu pitzoccu hi at biazau in su postalinu.

A pustis de aer pihau paragulas hin s’autista, l’est tzuffau a supra e l’at dau paritzos punzos a murros.

S’abolottu est sutzessu in via Abruzzi, in su bihinadu de Santu Micheli.

Sunt interbennios un’iscuadra de sa Politzia e su 118,

s’autista che l’ant pihau a s’Ispidale in ambulantza, est arribau a su pronto soccorso in codice grogo.

Sa polizia derettu at attu moer sa criha po buscare husta pessone hi at istropiau s’autista de su Ctm, da su hi ant nau, sa Politzia che ishit hie est s’ishudidore.

