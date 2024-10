Sas guardias penitentziarias de sa galera de Badu 'e Carros, in Nuoro, ant frimmadu unu tzittadinu algerinu chi si fit proclamadu imam e fit intzidiende sos cumpanzos suos a sa gherra. S'indagada est istada fata dae su pubblicu ministeriu de Casteddu Danilo Tronci.

S'omine, chi at 56 annos, si narat Belgacem Drabilia e propriu deris fit devidu bessire dae galera.

Segundu sa giustiscia s'imam, chi finas a pagu tempus faghet fit in sa galera de Tattari, propriu inie, in sas oratziones de su chenabura, gloriaiat sa gherra santa e su martiriu chin s'idea de che conchinare sos cumpanzos suos a su terrorismu.

Dae su Sappe, sindacadu de sas guardias penitentziarias, narant: "Cherent leadas a trabagliare guardias noas e cheret chi totu cantas sas guardias istudient finas sas limbas istranzas pro poder cuntrastare sa violentzia de su fanatismu islamicu".

"Sas guardias penitentziarias dant semper pius attentzione a custas situatziones in sas galeras. Ma bi cheret dinari pro mezorare semper sa calidade de sa formatzione. Dae pagu su ministeriu de sa Giustiscia at faeddadu de sa presentzia de una chimbantina de impresonados ligados a su fanatismu islamicu e de nessi 300 chi sunt a rischiu. A bisu nostru sunt finas de pius si pessamus chi subra de 58.115 presoneris in sas galeras italianas 19.903 sunt istranzos e de custos pius de 10.000 sunt islamicos".