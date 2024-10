Mizas de persones e giovanos arrividos dae onzi ala de sa Sardigna ant isfiladu in Otieri, in sa die de oe, pro sa 31^ Marcia de sa Paghe.

Sa manifestatzione est istada organizada dae sa Caritas chi at collaboradu chin Csv Sardegna solidale. Sos temas de occannu fint "accoglienzia" e "integratzione" e sos sindigos de maicantas biddas de s'Isula fint a punta innanti in su colteu e a sa fine, in su palcu de piatza Garibaldi, ant faeddadu pro sa paghe impare a su sindigu de Otieri Marco Murgia.

Pro s'occasione ant faeddadu e lassadu paraulas de isperantzia e de unione su Mussegnore Angelo Becciu de Pattada, sustitutu pro sos Affares de Istadu de sa Segretieria Vaticana, Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo chi sunt su fundadore e su presidente de sa Comunidade de Sant'Egidio.

Tottu sa zente chi at isfiladu a sa marcia est arrivida a Otieri dae manzanu chitto chin sos postales o in macchina. Fint rappresentantes de su mundu de s'universidade, de sos sotzios e istudentes de onzi categoria.