Fint sas 6.30 de custu manzanu cando in Santu Giuanne Suergiu un omine at giogadu un'ischedina de su "gratta e vinci" e at bissu 2 miliones de euros.

Est capitadu in su tzilleri "Dal pescatore" de Angelo Nocco chi contat: "A unu tzeltu puntu at abboigadu: "Appo bissu 2 miliones de euros!". Est una pessone chi connoschimus bene. Est unu trabagliante de s'industria de Portovesme. Ted'aere una barantina de annos".

Bi la sighit chin su contu: "Cuss'omine benit onzi die a si leare su gaffè, si comporat un'ischedina de su gratta e vinci. Oe puru at fattu che a semper: at ordinadu e s'est setzidu a una de sas bancas poi de aer comporadu un'ischedina de 10 euros. A s'iscutta si nd'est pesadu ritzu e at abboigadu chi aiat bissu 2 miliones de euros. S'est acultziadu a su bancone e m'at dadu a bidere su bigliette. Eo appo proadu a cuntrollare ma isse si ted'essere assuconadu. Tando m'at nadu: "Si aio bissu 2 miliones l'aio nau a tie?". Poi s'at torradu a leare su bigliette e cando si che fit andende m'at promissu chi m'at a faghere unu regalu".

Sigomente no nd'ant potidu faghere una copia, no b'est sa seguresa chi cuss'omine appat bissu abberu 2 miliones ma pro comente s'est cumportadu s'omine, su padronu de su tzilleri nd'est cunvintu. "Si che est andadu bolende, est pigadu in macchine e no resessiat a partire dae cantu fit emotzionadu".

Como at a toccare de aisettare chi s'agentzia diat unu signale a su tzilleri pro cumprendere si sa binchida b'est istada abberu.