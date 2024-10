Sapadu e dominiha holaos ant attu sos tampones in sa Provintzia de Nugoro po ponner fronte a su virus, bi est bintzas Uliana in sas biddas interessas, ma pahas pessones sunt andas a si aher su tampone, su 6 e su 7 de frearzu solu su 33% de sas pessones de Uliana ant aderiu a lu aher.

Dae sa comuna arribat s’invitu po su 13 e 14 de frearzu po torrare a repiter sos tampones, ant pediu un azudu a unu paesanu issoro, honnotu in tott’uve po s’abilidade zohande sa botza, po humbichere sos zovanos de sa bidda a intervenner.

Est Gianfranco Zola, nashiu in Uliana, unu de sos menzus zohadores hi ammus tentu in Sardinna, at mandau unu video a su sindihu de sa bidda sua, Bustianu Congiu, nande: “ est su momentu de si humportare hommente un iscuadra ‘e calcio, totus depent aher su dovere issoro, si herimus hi s’iscuadra funtzionet bene”.

Zola sighinde a histionare in su video at nau: “ lu so nande a totu sos zovanos hi galu non sunt andaos a faher su tampone, dopies tenner prus responsabbilidade, e bos pedimus un azudu si herimus ponner frenu a su Covid”.

