Su sindihu de Gavòi, Sarbadore Lai, hin tottu su hussizu de sa Comuna de Gavoi, ant ammaniau un ordinantzia hi obriccat sa zente a non faher estas po harrasehare.

Dae s’11 de frearzu a su 21 de frearzu si depent sighire sas regulas postas dae su sindihu, in sos tzilleris depent ponner po iscrittu hantas pessones podent intrare, non si podent sortire in sos haminos prus de 4 pessones paris , non si podent aher estas de perunu tipu, isfiladas o sortillas de pessones ne a ziru in sa bidda e mancu in sos lohos serraos.

Su sindihu Sarbadore Lai at pihau husta deztisione de aher s’ordinantzia po crihare de ponner su frenu a sos contagios a su covid, poite in Gavòi carchi mese ahede ant tentu medas positivos a su virus e hommo hi sunt rennessios de non lu aher ispraghere in sa bidda, herent abbarrrare abizos e non cherent mandare in fumu su triballu attu prima.

