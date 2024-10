Sas istorias de sos zovanos de Sardinna hi dae una passione s’ant attu unu triballu sighit.

Oje bos honto s’istoria de unu pitzoccu de Otzana, Franco Maritato hi dae zovaneddu, amaghiau dae sa bellesa de sas mascaras de sa bidda sua abiat detzisu de aher sa prova si che rennessiat a las aher hin sas manos suas.

In sos annos at mezorau meda, est rennessiu abellu abellu a si che aher honnosher e hommo est unu de sos menzus mastros in bidda sua, arribant dae cada punta e lohu po homporare sas mascaras de sos Boes e Merdules de Otzana.

Hommo est su triballu hi Franco ahet cada die, ma paris hin sa muzere li tohàt bintzas de mandare a innantis un’azienda agricola in sos terrinos tra Otzana e Sedilo, tenent 300 ervehes.

So andau dae pahu a l’abisittare in sa buteha sua e m’at hontau hommente at cumintzau e totu su hi est rennessiu a faher in custos annos.

“ Sas primas caratzas las appo imparadas a las agher in su 1994, su Comune aiat fattu custos cursos po sos pitzoccos, po imparare sos mestieris antigos, deo aio seperau cussu po agher sas caratzas.

Sas Caratzas las aghio onzi tantu, in su 2001 appo cumintzau a nde agher paritzas e in su matessi tempus triballio in s’industria.

Prus las aghio e prus m’essiana bellas, e appo comintzau a tenner richiestas, su prus po zente de bidda, e mi ch’ippi trasferiu dae su laboratoriu chi tenio in domo a sa piatza in sas domos chi aio eredau dae sa biada ‘e nonna, inube issa teniat una buttega de alimentos.

Cando sas richiestas ini medas mi soe licentziau dae su triballu de s’industria e mi soe iscrittu in s’artigianau e appo comintzau a fornire peri negossios, ca senza fattura non ti nde comporiant, appo comintzau a partecipare a sas Cortes Apertas in Barbagia.

Dae cando mi soe iscrittu in Facebook appo tentu su dopiu ‘e sas richiestas, ponio a triballare peri atteros pitzoccos istagionales, che so arribau a bender 1000 mascaras a s’ annu.

In custu periudu de su covid unu pagu ada influiu, peri dae sos negossios de artigianau no appo tentu medas richiestas in s’istiu colau, bintzas in su museo de Mamujada, inube tenzo unu puntu vendita, ana bendiu prus pagu meda, issos triballana su prus chin sos turistas de foras e sunt istettios penalizaos dae custas novas normas, ma sa fine ammus semper triballau non mi potzo lamentare.

Sa Linna chi uso deo este Ostiarbu Sardu e Alinu, prima las aghio in Pirastru, poi dae cando appo comintzau a nde agher medas po esser “ecosostenibile” appo seperau cussos duos tipos de linna, a parte ca binda meda, ma cando nde segas unu bi este una ricrescita, in su ziru de 10-12 annos che bogada sas naes chi sunt prontas po un’atteru talliu po agher mascaras.

Su pirastru po esser bonu a fagher mascaras deppet tenner nessi 80_90 annos e podent essire 7-8 mascaras, tenet meda iscartu.

Po inire ti naro chi sa buttega mia est sa prima buttega artistica in bidda, totus sos atteros las aghiant in domo issoro comente unu segundu triballu. Prima si coliada unu turista in bidda non b’idi unu sinzale chi distinghiat Otzana comente sa bidda de sas mascaras, si beniat foras dae su carrasegare non b’idi unu puntu vendita po comporare una caratza”.

Torro gratzias a Franco po s’acasazu e li aho sos complimentos dae parte mia e sihuramente dae parte de totu sas pessones hi in custos annos at serbiu e ahuntentau.

Bintzas Franco Maritato ahe parte de sas richesas de sa Terra Sarda.

