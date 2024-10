Sa suttasegretaria a sa Cultura de su Guvernu Renzi, Francesca Barracciu, est istada cundennada a 4 annos pro s'aer remonidu inari anzenu a sa fine de s'indagada appropositu de s'iscandalu de s'inari chi tocaiat a sos gruppos de su Cossizu regionale de sa Sardigna et est istadu impitadu pro acchistos chi no fint de interessu istitutzionale.

Francesca Barracciu at nadu: "Apo a recurrere a sa Colte de appellu. So istronada, ma a su mantessi tempus tranchiglia ca custu est solu su primu tempus de una partida chi nd'at a durare tres. Amus a leggere sas motivasciones de sa cundenna mia".

