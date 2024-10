Su presidente de sa Regione Sardigna, Francesco Pigliaru, at frimmadu chenabura passada su decretu chi annuntziat chi sas prossima eletziones regionale ant a essere dominga 24 de frearzu.

Su decretu at a essere pubblicacu insu Buras su 10 de giannarzu. Dae tando sos manifestos ant a essere appicados in onzuna de sas 377 biddas de s’Isula.

Dae sa tertza a sa quarta die poi de sa pubblicatzione, sos partidos e sas coalitziones ant a devere presentare sos simbulos issoro.

Su cossizu nou at a essere frommadu dae 60 cossizeris e at a essere eleggidu presidente su candidadu chi at a leare sa maggiorantzia relativa de sos votos.