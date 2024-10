Sas immagines de sa protesta de sos pastores sardos sunt girente in tottu su mundu. Su latte bettadu a terra in sas biddas sardas est su simbulu de unu disagiu e de unu problema sempre pius mannu chi toccat de risolvere in presse.

Sos pastores sunt abbojende in sas piatzas de sas biddas pro manifestare sa protesta issoro contra a sos industriales de su casu chi pagant a preju basciu su latte issoro.

Finas su parracu de Bitti don Totoni Cossu, cossizeri ecclesiasticu de Coldiretti Nuoro Ozastra, at nadu sa sua subra de custu arrejonu.

“Eo so chin sos pastores – at nadu don Totoni –. A dainanti de s’ingiustiscia de unu litru de latte pagadu a 60 centesimos cando solu sos costos pro lu produire (chena contare su trabagliu) sunt pius de 75 centesimos. Itte podet faghere su pastore si no a si rebellare e abboigare, finas chin fortza, su dolore sou?”.

“A podet rezere unu sistema economicu inue pagos diventant sempre pius riccos e su pius de sa zente est sempre pius povera? Unu tempus un’ama de elveghes, mancu manna meda permittiat a sas familias de vivere chin dignidade: si fraigaiant domos, si mandaiant sos fizos a istudiare, si abbaidaiat a su tempus benidore chin fiducia”.

“Como sa realidade est piu trista. Creo chi sa sotziedade si devat leare sas responsabilidades suas”.