Sa morte de Sarbadore Corbu, su Forestale de 57 annos de Ortzai, at postu totu sa bidda Ortzaesa in dolu e in tristura.

Est mortu eris a pustis de un’incidente in macchina, sutzesu a ora e sas 5 de merie in s’Istrada Provintziale 17, su hamminu hi dae Otzana andat a Sarule, in s’essida po Ortzai, su Toyota Rav4 de Corbu, at ishuttu a un’Audi, de unu pitzoccu de 26 annos, hi est abbarrau ertu e che l’ant pihau a s’Ispidale Santu Frantziscu de Nugoro.

Su Forestale est mortu derettu, che l’ant bohau dae sa macchina sos Vigiles de su Ohu.

Sarbadore Corbu, lassat sa muzere e tres izos.

