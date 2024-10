Po duas dies, dae oe bintzas a zobia merie 14 de ghennarzu, in sardinna ant a surbare bentos medas fortes, e bintzas carchi temporada ‘e abba.

Sa Protetzìone Tzivile at mandau unu paperi po ponner in coidau sa Sardinna, dae sas hostas nord otzidentales a sud otzidentales, Buccàs de Bunifatziu, su Gulfu de Hasteddu e su Gulfu ‘e Orosèi.

Dae su hi si leghet in su Meteo, su bentu surbat bintas a 85 km orarios, proghet prus pahu, sos bentos hi ant a surbare che pihant sas nues carrigas de abba hi ant infustu sa Sardinna in custas dies

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22c