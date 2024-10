Su giogadore de s’Olbia Daniele Ragatzu est istadu denuntziadu dae sa cumpanza betza de l’aere maltrattada.

Su piseddu, 27 annos, at retzidu s’avvisu de indagines tancadas in custas dies, su reatu est cuntestadu dae su procuradore de sa Repubblica de Tempio Ilaria Corbelli.

Su giovanu at giogadu finas in serie A chin su Casteddu in su 2009. Sa cumpanza betza lu at accusadu de l’aere minettada e pistada pius de una bia pro belosia.

Segundu sas accusas, custa istoria tiat essere andada a dainanti dae su 2016 a su 2017 e sos problemas tiant essere sighidos finas cando sa pisedda fit raida.

Sa pisedda tiat essere istada custrinta a lassare su tribagliu e a no istare pius chin sos amigos prima de lassare sa domo inue istaiad chin su giogadore pro si che torrare a sa de sa mama.

Segundu a issa, Ragatzu aiat minettadu finas unu interventu de sos ultras contra de a issa.

Segundu s’accusa su giogadore aiat minettadu de morte sos parentes de sa giovana. Sa notiscia, pubblicada oe dae La Nuova Sardegna, est istada cunfrimmada dae s'Agi.