Unu dannu mannu est sutzessu eris in s’Alighera, unu triballadore est mortu azustande unu depositu de Gas, in d’unu conduminiu in via Costa, a pahos metros dae sa caserma de sos Carbineris.

Su mortu si navat, Lidio Piras. teniat 51 annos de Nurachi, triballavat po un’azienda de Aristanis.

Galu non s’est humpresu itte sait sutzessu, a s’ommine l’est pihau a mancamentu, l’an buscau ismaddighinau accante a su depositu.

Sunt interbennios sos Vigiles de su Ohu, sos de su 118 e sos Carabines de S’Alighera, hi sunt in criha de iscobiare hommente est sutzessu su dannu.

Dae su hi ant nau, su triballadore dopiat esser triballande hentza mascherina, at perdiu sos sensos de sehuru po hommente est essiu su gas dae su depositu.

Dae sa Magistradura ant detzisu de che pihare Lidio Piras a s’Istitutu de Medihina Legale de Thathàri po li aher s’autopsia.

