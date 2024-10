Est cumintzau male su 2021 in Ovodda.

Carchi zovanu po si huntentare, su 31 de Nadale, at isparau a carchi lampione , a s’impiantu nobu de sas videocameras hi est hostau 62.000,00 euro e carchi antana de sa bidda.

Su Sindihu Cristina Sedda est meda dispiaghia po su hi est sutzessu e at denuntziau husta mala faina a sos carabineris, puite da su hi issa nos at nau,” no est zustu hi totus depant pahare sos disatinos hi carchi zovanu si huntentat de aher”.

Su Sindihu a numene de totus sos Ovoddesos at sighiu nandenos: “ semus inchietos e semus aspetande hi si benzat a ishire hie ses divertiu a distruer una hosa de sa bidda”.

Una Bidda hi est honnota po sa tranquillidade e s’onestade da sa zente hi cada die si ponet de impinnu po bier sa bidda issoro distinta solo po hosas de bonu

