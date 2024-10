Est halande unu hantu e monte da e supra ‘e Bonòlva in sa zona ‘e Furros e sa Costa, curpa ‘e s’abba protina hi est intrande in su terrinu.

Dannos mannos in sas pasturas de sa bidda, su dannu prus mannu si biet in sa 131, 150 metros de istradone apertu in duos.

Eris sunt andaos a pompiare su hi est sutzessu, su Sindihu de Bonòlva Massimo D’Agostino, su Hossizeri Regionale Aldo Salaris , hi est bintzas su Presidente de sa Comissione po sos Triballos Publicos, Pasquale Balloi, hi est su Diretore de sa Protezione Tzivile, Piero Dalu, su Direttore Generale de S’Assessorau a sos Triballos Publicos, su Direttore de su Zeniu Tzivile de Thàthari, Giovanni Spanedda, sa Responsabile de sos Ufitzios de sa Comuna de Bonòlva, Floriana Muroni, su Geologo assuntu dae sa Comuna homente Peritu, Giuseppe Scanu, sas Forestales, Vigiles de su Ohu, Carabineris e Vigiles Urbanos.

Po hommo sa hosa no est pezorande, bintzas a hustas dies est proghende prus pahu, ant atobiau sos pastores hi pashent in cussos tretos, e sos Bonòlvesos hi istant in cussas zonas po criharer de bier e humprender itte dannos bi sunis.

Su Sindihu D’Agostino at serrau medas haminos comunales, abisat a totu de istarent ishidos.

Su Sindihu a nau: “non sunt triballos hi podet ahe sa comuna, ispero hi sas istitutziones che pessent hantu prima”

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22