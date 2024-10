Gratzias a sa pessada de s’Associatzione Tizi, dae Ollolai ant imbiau a totus sos pitzinnos hi s’ahatant ricoberaos in s’ispidale Microcitemicu, A.Cao, de Hasteddu, sos Ovos de Pasha.

Unu presente imbiau po lis augurare a sos pitzinnos male assortaos, de bier hantu prima novidades bonas in sa bida issoro.

S’Associatzione Tizi est nashia in Ollolai po ammentu de Tiziana Soro, po bolontade de su maridu, Efisio Arbau e de sos 16 Nepodes.

Propiu Efisio Arbau at cunsinnau sos ovos a sos pitzinnos, a sos dutores e a sos infermeris, in sa horte de s’Ispidale. Po more de sas regulas hi bi sunt po su Covid, non est potziu intrare a intros de sos repartos po los poder consignare de pessone unu po unu.

Dae s’Ispidale lis torrant Gratzias de Horo.

