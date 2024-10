Semper prus regiones sunt in zona bianca. A pustis de sa Sardinna, de su Molise e de su Friuli Venezia Giulia, dae oje 7 de làmpadas, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, ant a esser prus liberas.

In custas Regiones non b’at a esser prus su coprifuoco, ant a torrare a aperrer sos ristorantes e ant a poder seder in sas mesas 6 pessones in intros e in foras non b’at a esser nessunu vinculu.

Si s’andatzu sighit goi, s’Rt a 0.68 e sos positivos a su virus ant a esser sutta de 50 cada 100 miza ‘e abitantes, dae lunis 14 de làmpadas, bintzas sa Lombardia, su Lazio, s’Emilia Romagna, su Piemonte, sa Puglia e sa Provintzia de Trento ant a esser in zona bianca.

Si in zona groga tenent galu su coprifuoco, dae oje no est prus a sas 11 de sero ma l’ant postu dae mesunote a sas 5 de manzanu, po hie imbetzes est in zona bianca su coprifuoco che benit modiu de su totu.

Si podet circulare hentza limites de orariu e sos locales publicos non tenent prus orariu po serrare.

In sas mesas de sos tzilleris e de sos ristorantes, in foras non bi est limites po sas pessones settias, b’est sa regula de abbarrare indedda s’unu hin s’atteru nessi 1 metro, in intros 6 pessones cada mesa, si che podet holare hussu numeru solu si sunt totus de sa matessi familia.

Sunt creshende sos numeros de sas pessones hi c’ant fattu su vacinu, sapadu ant fattu 600 miza ‘e vacinos in d’una die in totu s’Italia, sunt crihande de arribare a nde aher nessi 700 miza cada die.

At histionau , Andria Costa, su Sutasegretariu a sa Salude: “ su ‘e arribare a faher 600 miza ‘e vacinos in d’una die, est unu sinzale meda importante, in su Guvernu abiamus nau hi, in su mese ‘e làmpadas si dopiat holare su numeru de sos 500 vacinos a sa die, semmus sighinde su hi nos abiat hussizau su Generale Figliuolo”.

Costa a finiu s’arresonu nandennos:” sos 12 milione e 800 miza ‘e pessones hi c’ant fattu sas duas doses de vacinu, permittint a s’Italia de esser segunda in totu s’Europa po su populu hi che tenet su vacinu fattu, est in fattu de sa Germania e a innantis de sa Francia e de s’Ispagna. Sas regiones sunt ahende unu triballu bene fattu”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22