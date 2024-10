Hommente totus podiant pessare, dae lunis sa Sardinna torrrat in zona groga. Ammus holau duas hidas in zona aranzu, inube po ordine de su Guvernu medas atividades abiant depiu serrare.

Dae lunis ristorantes e tzilleris torrant a aperrer e hommente a issos bintzas atteras butehas.

Nos ammus a poder moere in totu s’isula hin tranquillidade, no at a serbire nessunu permissiu, at abbarare s’obricu de non poder essire a pustis de sas deghe de note.

A pustis de duas hidas in zona aranzu sunt halaos sos positivos a su covid, e bintzas sos ispidales sunt comintzande a bier unu pahu de pahe.

