Dae sa Zona Bianca a sa Zona Rubia, est hussu hi semmus rischiande in Sardinna, dae lunis podiums torrare in “ Lockdown”.

Una novidade hi ant iscrittu sos de s’Ansa, husta detzisione de nos ponner in zona rubia, est po more hi bi sunt medas contagios a su Covid, s’ Rt est tropu artu.

In custas urtimas hidas, est hartiau a su 1,25, paritzas biddas che sunt serràs dae metade ‘e martzu.

Po tenner sa sehuresa hi sa Sardinna holet dae sa zona aranzu a sa zona rubia, bisonzat de isettare a hustu merie, poite, hommente sutzedet cada henapra, dae su Guvernu ahent ishire sos holores hi dant a sas regiones.

