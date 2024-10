Sos catzadores sardos sunt huntentos po su permissiu de poder catzare in totus sas tancas de Sardinna, bintzas si ummis postos in zona aranzu sehundu su decretu de su Guvernu italianu.

Unu paperi firmau da su presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, po lassare aperta sa catza in Sardinna, eris dominiha 10 de ghennarzu.

Hustu paperi est istau firmau sapadu merie, iscadit su 15 de ghennarzu, poite su 16, intrat in vigore su nobu dpcm h at a ammustrare Giuseppe Conte po ponner rimediu a su perihulu sanitariu.

Pahos catzadores ishiant de hustu permissiu, e no si sunt potzios ammaniarer a catzare, a diferentzia de Umbria e Molise h che teniant su permissiu dae su 7 de ghennarzu.

Dominiha 17 de sehuru sa catza at a esser serrà, bidimus si su presidente Solinas at a amaniare unu permissiu nobu.

Hontrariu meda a hustos permissios est su deputau Alberto Manca de su Movimentu 5 Stelle, hi paris hin sos de su Wwf e de su Gruppu Interventu Giurìdicu, accusant su Presidente de amaniare paperis e permissios semper in intro ‘e notte, e hi no ashurtat sas lezes de s’Istadu Italianu.

