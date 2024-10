Non sunt holaos mancu 3 meses dae hando in Bitzi est sutzessu s’abolottu po more ‘e s’abba hi est halà a unda in intros de sa bidda , pihandeche 3 tres pessones e lassande dannos mannos in sas domos.

Sas dies holàs sunt andaos a Bitzi sos de sa Protetzione Tzivile Nazionale e sos de sa Regione Sarda, po hontare sos dannos e po cumintzare a lis mandare un’azudu a sos Bitzichesos.

“ In sa Regione ant triballau totus po cottiare a lis dare su dinare a hie at tentu dannos dae s’alluvione, hando a pahas dies cumintzamus a lis imbiare sos cuntributos”.

Sunt sas paragulas de su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas.

Su Presidente at sighiu a narrer: “ in pahu tempus semmus rennessios a faher totu hantu, gratzias a su triballu hi ammus attu nois de sa Regione hin s’Istadu Italianu, a sa ine de su 2020 si che d’ishiat hi a sos Bitzichesos lis tohavat 10 miliones de euro, semmus crihande de ahuntentare totu sas pessones hi ant tentu dannos”.

At histionau bintzas s’Assessore Regionale de sa Difesa, Gianni Lampis: “semmus crihande de torrare totu a sa normalidade, in pahu tempus ammus attu una hosa manna, hustos cuntributos po sa bidda ‘e Bitzi est unu sinzale hi non los ammus lassaos mai solos”.

