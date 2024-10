Cras, martis 12 de ghennarzu, da sas 8 de manzanu a sas 5 de merie sa 131 est serrà in ambas alas, da su km 40 a su km 42, po che pinnihare s’arga e sas perdas hi s’abba at ghettau in s’istradone.

Anas a pustis de unu primu interventu, serrat sa 131 po triballare in tranquillidade e sihuresa.

Su hi prus ponet pessamentu est unu nodu mannu, meda perihulosu po hie holat in cussu tretu ‘e istradone.

Sa zente hi andat cara a Nugoro essit po Onieri/Orane e sighit su haminu 128/129, po torrare a sa 131 s’arribat a s’essida po Macumere, sa matessi hosa a s’imbesse ahent sos h andant po Abbasanta.

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22c