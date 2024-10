In Tonàra podet torrare sa pahe a pustis de medas dies de aprettu e timoria, ant attu po sa segunda borta sos tampones po su Covid e sunt totus negativos, sunt istettios attos 494 tampones.

“ Ammus holau hidas malas, teniavamus 100 positivos e ammus tentu bintzas carchi mortu dae su Covid, hommo podimus esser huntentos poite in bidda nostra bi sunt solu 5 positivos, dopimus tenner galu passentzia e tenner rispetu de sas regulas hi nos ant postu”.

Sunt sas paragulas hi nos at nau su Sindihu de Tonàra, Predu Paulu Sau, meda huntentu po hommente sunt andande sas hosas in bidda sua.

Torrat gratzias a sos Duttores de Nugoro e de Sorgono, a sos de su Bim poite lis ant dau sos tampones, a sa Protetzione Tzivile s’Alasi e a totu hussas pessone bolenterosas hi ant dau un azudu.

