In s’urtimu bulletinu hi ant mandau dae s’Unidade de Crisi de sa Regione Sarda, ant buscau 56 positivos a su covid

Sunt 40.263 sos positivos buscaos dae su cumintzu de s’emergentzia.

In Sardinna sunt istettios attos in totu 703.892 tampones, su rapportu positivos-tampones hi sunt istettios attos, sinnat in s’Isula unu tassu de positividade a su 0,1%

Dae sos datos de eris in Sardinna d'ishimus hi sunt mortas 6 pessones, 320 sunt ricoveraos in s’ispidale ma non sunt in sas terapias intensivas.

Podimus unu pahu esser prus trancuillos, sos positivos e sos mortos sunt halande die po die, tenimus sos numeros po esser in zona bianca.

Tohat de sighire hustu haminu, petzi goi che podimus bohare husta pesta dae sa Sardinna.

