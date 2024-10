S’ordinantzia de sa Regione Sarda, obricat sas pessones hi arribant in Sardinna de aher unu test po poder intrare.

Husta ordinantzia, fatta dae su Presidente ‘e sa Regione Sarda, Christian Solinas, sighit po atteras duas hidas, bintzas de su 15 de làmpadas.

Po crihare de non ispragher su virus e po crihare de mantenner sa Zona Bianca, sos hi biazant e arribant in Sardinna si depent iscrier in s’app, “Sardegna Sicura”, est hantu si leghet in s’ordinantzia.

Sos biazadores hi galu non tenent su certificau birde, depent aher ishire a sas guardias hi ahent sos controllos hi:

A) Depent aer fattu su vacinu, hantas doses ant fattu e itte tipu de vaccinu li ant iniettau. Hustu certificau tenet balididade de nove meses dae hando benit fatta sa segunda dose.

B) Hi ant fattu nessi sa prima dose de su vacinu e hi che sient holàs 15 dies. Hustu certificau tenet balididade bintzas a hando non benit fatta sa segunda dose de su vacinu.

C) Hi che siaent sanaos dae su Covid e hi non sient in isulamentu. Hustu certificau tenet balididade de 6 meses.

D) Hi appant fattu unu tampone molecolare po su Covid-19 e/o hi appant fattu unu tampone antigenicu e hi su risurtau siat negativu e hi non che benzant holàs sas 48 oras dae sa partentzia.

Po sas pessones hi tenent sas segudas domos, mancari non sient residentes in s’Isula, s’ordinantzia de su 17 de martzu sighit bintzas a su 15 de làmpadas, ma finint sas regulas hi abiant postu dae sa regione hi, podiant intrare in Sardinna solu po triballu, po netzessidades e po urgentzias de salude

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22