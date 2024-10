500 triballadores eris in pratza in Hasteddu, urint protestande hontra ‘e sa serrada de sos tzilleris, ristorantes e de sas butehas.

Sa protesta l’ant fatta, in pratza de sos “ Centomila”, mancari esset proghende.

Si sunt sortios a pustis hi, abiant iscrittu in Facebook, abisande de aher sa protesta e a totus sas pessones de si hingher una mallietta bianca.

Ant huncortdau unu palcu, e in paritzos ant histionau, sos triballadores che sunt istrahos de abbarrare in domo hentza poder triballare.

Bintzas sos hi tenent sas palestras che sunt disisperaos, prus de un’annu frimos, in medas sunt rischiande de non torrare a aperrer.

Unu de sos organizadores, Fabio Macciò at nau: “ su prus hi ahet inchiettare est hi, in sas isholas hando sos pitzinnos zohant a botza e unu sinzat unu gol, non si podent abratzare”.

Ant postu unu cartellu mannu in sa pratza e ant iscrittu: “ Non si depet serrare prus, sa Sardinna depet torrare a nashire, su triballu est unu dirittu de totus sos Sardos”.

