“ Herimus aperrer po non serrare ”, est hustu su hi ant nau sos rapresentantes de su Centru Cummerciale Naturale de Nugoro, eris manzanu in sa protesta hi ant fattu in su centru istoricu de sa tzittade Nugoresa.

In custa protesta in ant fattu, herent aher hishire totu sa tristura hi tenent paritzos cummerciantes, poite non cumprendent hommente mai, tzertas butehas podent aperrer e atteras no.

Sunt in isettu de sos azudos promittios dae su Guvernu e mai arribaos, che sunt prus de un’annu hi sos balanzos sunt halaos e hommo hi che semmus torra in zona rubia, medas butehas sunt rischiande de hunzare po semper.

Butehas de bestires, de isharpas, de oraria, barberis e estetistas, non sunt po su Guvernu attividades pretzisas po sa zente.

Si sunt postos totus a sa muda in su Cursu Garibaldi, cadaunu hin d’unu paperi in manos, po aher bier sa tristura e s’aprettu de meda familias hi dae tropu tempus sunt frimas hentza bier perunu soddu.

Foto: Ansa..

