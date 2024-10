Su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, no atzetat s’ordinantzia hi at firmau su Ministru ‘e sa Salude, Roberto Speranza.

S’ordinantzia nat hi sa Sardinna depet holare dae sa zona groga a sa zona aranzu, ponende torra in apretu medas atividades hi sunt crihande de che pesare sa honca dae husta crisi hi non cheret accabare.

Solinas at nau: “Semmus aperinde 30 postos de terapias intensivas in s’Ispidale de Thàthari, 14 in s’Ispidale Binaghi de Hasteddu, no ammus humpresu puite nos ant hertziu hambiare de holore, de sehuru ant irballiau sos carculos".

"Hando ammus ishiu de hustu hambiamentu, nos semmus derettu lamentaos hin sos de su Guvernu, poite dae sos datos hi tenimus, sa Sardinna depet abarrare in zona droga, ammus a difender s’economia e totus sas resones de sos Sardos”.

