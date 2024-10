A pustis de Sa Madalèna hi abiant detzisu de abbarrare serraos po un’attera hida, Sindia puru intrat in zona rubia.

Su Sindihu de sa bidda, Luisu Demetrio Daga, at histionau hin sos de s’Ansa: “ tenimus 23 pessones positivas a su Covid, in 4 sunt ricoberaos in s’ispidale, e totu hustu est sutzessu a pustis hi po prus de unu mese ummis sarbos dae su virus e po non sighire a pezorare s’andatzu appo detzisu de aher s’ordinantzia de serrare totu.

De sehuru sos contagios sunt modios dae ishola, sos primos positivos urint pitzinnos e mastros, galu non ishimus si siat sa variante Inglesa.

Isperemus hi serrande totu si potzant frimare sos contagios, po poder torrare trancuillos, hommente ummis sos meses holaos”.

Su Sindihu Daga at serrau sa bidda Marghinesa bintzas a su 30 de martzu.

