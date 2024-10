Su ministru po sa salude Roberto Speranza , at firmau po che aher holare sa Sardinna in zona bianca.

At detzisu poite sos datos de sos positivos a su virus sunt halande cada die.

Dae su 1 ‘e Martzu torramus a bier unu pahu de libertade, ando a pahas oras su Ministru paris hin sos rapresentates de sa Regione Sarda ant a detzider itte s’at a poder aher.

De sehuru sos tzilleris e sos ristorantes ant a esser apertos bintzas a pustis de sas 6 de merie, ant a torrare a aperrer sas palestras sos cinemas e sos teatros, ma po hustas attividades at a detzider su presidente de sa Regione Christian Solinas.

Tohat a nois Sardos esser abizos, sighire in su rispettu de sas regulas si non cherimus torrare in cussas zonas in uve sas regulas sunt prus tostas, hommente s’ahatan hommo su prus de sas Regiones Italianas.

