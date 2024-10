Bi urint 4 Comunas in “ Lockdown”: Sarrocu, in sa tzitade metropolitana de Hasteddu, Samugheo, in provintzia de Aristanis, Sindia, in sa Provintzia ‘e Nugoro e Figari in Gaddura.

A hustas Comusas s’azunghet Uri, in provintzia ‘e Thathàri, poite est dae sas dies holàs hi sunt creshende sos positivos a su Covid.

Su Sindihu, Luchia Cirroni, at a ammaniare s’ordinantzia hi at a ponner sa bidda sua in zona rubia po crihare de frimare sos contagios.

Luchia Cirroni at nau a sos de s’Ansa: “soe preparande s’ordinantzia, appo sighiu sos hussizos hi m’ant dau sos de s’ATS, poite dae sos tampones hi ant fattu, in bidda tenimus 20 positivos, ma sunt pessande hi nde bi siat atteros 15”.

Sos de s’ ATS, sunt ahende sos controllos a totus sas pessones de Uri, crihande bintzas de humprender hin chie sos positivos ant sortiu.

Su Sindihu, a pustis hi abiat arresonau hin sa Prefettura e hin s’Istitutu de Igene e Sanidade, pessavat de no aher s’ordinantzia, poite galu non teniana cunfirma de totu hustos positivos, ma eris hi at bidu sa situatzione pejorande, at detzisu de ponner sas regulas po sarbare sa salude de sos paesanos suos.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22