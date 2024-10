Urint in medas e sunt arribaos dae sa Zona e Artu e dae su Centru de sa Sardinna, ant postu sas tendas in Pratza Italia, in Thathàri, po aher ishire a sa Regione Sarda e a Su Guvernu Italianu hi si sighint a mantenner totus sas attividades serràs, hussas tendas ant a esser sas domos hi paritzas pessones sant a poder permitter.

Una protesta hi ant pesau sos ristoradores, estetistas, barberis, hie organizat isposonzos, ambulantes e meres de palestras.

Ant ammaniau s’attobiu organizandesi in sos social, sunt arribaos dae Thathàri, S’Alighera, Portu Turre, Pattada, Palau, Santu Tiadoru, dae Lungoni e dae paritzas biddas de sa Provintzia ‘e Nugoro.

At histionau, Zuseppe Fadda, ristoradore e su hi at ammaniau sa protesta: “semmus pedinde de poder triballare hentza hi nessunu nos frimet, a pustis de 14 meses non che li ahimmus prus a hampare sas familias nostras”.

Hustos imprendidores totus huncordos tra de issos, ant fattu ishire hi d’ishint de hantu siat grave su problema sanitariu, ma issos puru tenent bisonzu de triballare, ant bintzas dimandau hi sos de Abbanoa e atteros fornidores, lis friment sos pahamentos.

Sas tendas hi ant postu in Pratza Italia, las lassant postas po tres dies e tres notes “herimus aher humprender hi sighinde sas regulas postas po su Covid, si podet triballare hin trancuillidade”

