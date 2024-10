Che sunt 57.061 sos hi ant pihau su Covid in Sardinna dae hando est cumintzà sa pandemia. Dae sas urtimas nobas hi ant fattu ishire dae s’Unidade de Crisi Regionale, sunt 22 sos positivos, ant fattu 2.749 tampones.

Non si hontat mancu unu mortu, che sunt 1484 in totu.

Sas pessones hi sunt ricoberas in s’ispidale po su Covid sunt 73, imbetzes sunt 6 sas ricoberas in terapia intensiva.

Sas pessones hi sunt in cuarantena in domo sunt 11.788 e hussas hi che sunt sanàs sunt 43.710.

In totu sa Sardinna ant atzertau hi bi sunt 57.061 positivos a su virus, 14.935 in sa Tzittade Metropolitana de Hasteddu, 8.674 in sa zona ‘e bassu de Sardinna, 5.163 in sa provintzia de Aristanis, 10.955 in sae Nugoro e 17.320 in sa provintzia de Thàthari.

In Aritzo imbetzes s’andatzu non est mezorande, tenent 50 positivos e su comissariu de su centru Barbaricinu at fattu sighire sa zona rubia bintzas a su 25 de làmpadas, che sunt giai 2 hidas in “Lockdown”.

Monni at nau a sos de s’Ansa: “tenimus galu sa situatzione meda grave, semmus hommente ummis 10 dies ahede, bi sunt 50 positivos a su Covid e 80 los tenimus in cuarantena”.

Su comissariu at fattu serrare totus sas attividades, petzi sas butehas alimentares e sa varmacia podent abbarrare apertas.

In paritzos sunt protestande, eris manzanu una deghena de cummerciantes ant ammaniau una protesta hontra de hustas serradas, sunt pedinde de abrandare sas regulas e de lis cuntzeder nessi sa possibilidade de aher sas cunsinnas in sas domos.

Monni frimu in sas suas detzisiones at sighiu a narrere: “ sunt dimandas hi non podimus ahuntentare, po cada pessone hi sanat nde tenimus un’attera hi si pihat su Covid, est unu dispiaghere mannu, ma non potzo abrandare hustas regulas”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22