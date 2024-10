Sunt arribande contributos po sas Aziendas Agricolas hi ant tentu dannos dae s’abba hi est halà in su mese e Sant’Andria in Sardinna.

Sa Giunta ‘e sa Regione Sarda at botau s’ordinantzia hi at riconnotu sos dannos sutzessos dae su 27 a su 29 de Sant’Andria de su 2020.

Su Presidente de sa Regione Christian Solinas at nau: “ semmus interbennios derettu, semmus garantinde contributos po totus sas aziendas hi ant tentu paritzos dannos a sos terrinos e ant irminimau sos produtos.

Herimus hi totu hustas aziendas torrent a triballare hommente triballavant innantis de hustos dannos”.

At histionau bintzas s’Assassore a s’Agricoltura, Gabriella Murgia, e at nau: “ dae su mese ‘e Nadale ammus dau totu in manos a s’Agentzia Laore, po bier itte dannos urint sutzessos in sas aziendas e in sas biddas corfias dae s’alluvione.

Ammus dividiu sos dannos in duas categorias, sa prima est de hussos dannos sutzessos in duas dies, dae su 27 a su 29 de Sant’andria, hi at postu sa Sardinna in turmentu, sunt mortas 3 pessones in Bitzi e ant tentu dannos in sas domos.

S’attera categoria est po hussos dannos sutzessos poite at sighiu a progher dae su mese de Sant’andria, a su mese ‘e Ghennarzu in totu sa Sardinna, in uve su prus a curfiu sos terrinos e ant perdiu prus de sa metade de sos produtos.

Po hust’urtima categoria semmus galu hontande sos dannos hi ant tentu”.

Dae sos controllos attos dae sos de Laore, ammus ishiu hi, dae hantu at protu e dae su bentu hi at surbau, medas pastores ant tentu dannos a sos hubiles e ant perdiu meda bestiamene.

S’Assessore Murgia a pustis at nau:” semmus dimandande a su Ministeru de sas Politicas Agricolas de cuntzeder a sas pessones hi triballant in s’Agricoltura, sos Fundos de Solidariedade Natzionale po poder sanare sos dannos tentos a sas domos de monte e a sos produtos, hustos Fundos ant a esser azuntos a sos contributos de sa Regione Sarda hi sunt istettios daos gratzias a sa Protetzione Tzivile.

A pustis ammus nau a sos de Laore de sighire a hontare sos dannos sutzessos in ghennarzu 2021, po poder azungher in Giunta dinare po hustas aziendas”.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22