Sa Regione Sarda mandat bintzas a 7 miza euro po sos triballadores autònomos hi tenent sa partzida iva e sos triballadores hi non la tenent, po sas isholas professionales hi triballant po sos ispettaculos , po sos teatros, po sa mùsica, po sa cultura, po sos ballos, po sos tennicos de videos e cinema, ispetaculos pirotènnicos, po sos organizadores de festas, po hie bendet bestires, agentzias de biazu, palestras, discotecas e tzilleris.

At nau s’Assessora a su triballu Alessandra Zedda: “ semus mandande un’azudu a sas pessones de totus sos settores hi prus ant perdiu triballu po nehe de su Covid ”.

Sos 7 miliones de euro, postos dae sa Regione Sarda po sos contributos, ant a benner daos in ordine de tempus tramite dimanda a su situ www.sardegnalavoro.it.

Si podet imbiare sa dimanda dae sas 10 de manzanu de su 21 de ghennarzu, bintzas a sas 23:59 de su 22 de freàrzu 2021

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22