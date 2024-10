Sa continuidade territoriale sighit a essere unu de sos problemas mazores de s'Isula nostra. In sas dies de sas festas de Nadale e de Cabuannu at a essere diffitzile meda a torrare in Sardigna dae Milano e dae Roma.

Dae su 20 a su 24 de su mese de Nadale at a essere impossibile a torrare dae Milano Linate a s'aeroportu de Casteddu ca sos bolos sunt totu cantos garrigos a isticu.

Sa Regione, s'Enac e sas cumpanzias de Alitalia, Meridiana e Blue Air aiant fattu unu comitadu chi aiat devidu trabagliare pro faghere a mancu chi capitent custas situatziones. Ma su programma issoro at a dare problemas finas custu fine chida chin sa festa de s'Immaculada. Già dae tando s'ant a bidere sas primas difficultades pro chie at a cherrere torrare in Sardigna.

S'Assessoradu at promissu chi sa situatzione est giara et est cunvintu chi, che a semper, sas cumpanzias ant a faghere su mediu pro ajuare chie cheret viaggiare et torrare a domo sua pro sas festas.

Su comitadu aiat preparadu unu pianu ispeciale pro assigurare sa continuidade territoriale pro sas festas. Pro s'Immaculada, pro Nadale e pro Cabuannu aiant assiguradu su 50 pro chentu de logu a sezere in pius de su solitu.

Alitalia at assiguradu 4.700 logos a sezere in pius pro su bolu dae S'Alighera a Milano, 12.000 in pius dae Casteddu a Roma e 14.000 in pius dae Casteddu a Milano. Meridiana at assiguradu 13.646 logos a sezere in pius dae Terranoa a Roma e 15.298 dae Terranoa a Milano. Blue Air s'est impignada pro addoppiare sos logos a sezere dae S'Alighera a Roma.