Hustu manzanu in Nugoro in sa pratza Satta, si sunt sortios po pesare una protesta paritzos settores hi dae un’annu a hommo non podent triballare po more de sas regulas hi bi sunt po su covid.

Una protesta hi no est istettia atta petzi in Nugoro, ma in medas tretos de Italia.

Semmus histionande de sas buteras hi cad’annu organizant isposonzos, dae sas butehas de bestires, a hussas de frores, a sos dj e medas atteras attividades hi sunt subinde una crisi tropu manna.

Ant menetzau hi si no ana tenner arrespostas dae su Guvernu, cada 26 de mese s’ant a sortire po pesare abolottu.

Ammus histionau hin Sebastiano Campus, unu dirigente de sa Confesercenti, nos at nau puite sunt protestande e itte herent dae su Guvernu: “ Paris po sos isposonzos est una manifestazione chi ammus organizau în totus sas tzitades de Italia paris chin totus sas attividades chi nde achen parte, dae sos bendidos de bestes de isposu, de isposa, a sos chi achen servitzios fotograficos, pasticeris e totu cussos chi achen parte de custa categoria de sos isposonzos.

Semmus inoche po pedire paritzas cosas a su Guvernu, cherimus chi nos acant torrare a partire chin sos isposonzos, cherimus torrare a oraganizare sos isposonzos, a facher cuntentos sos isposos e a facher torrare partire una filiera chi est arrimada.

In Sardigna custa filiera isvilupat 190 miliones de euro, ca b’at 5 miza isposonzos a s’annu e nessi atteras 8 miza cerimonias chi como sunt totus annuladas. Nos acattamus chin 1400 atividades chi non podent acher nudda e sunt chentza isperantzia, non podimus isettare unu Dpcm dae unu mese a s’atteru, ma cherimus una data sicura po torrare a partire, comente ant fattu po sas Crocieras e po totus sas atteras cosas chi cherent aperrer.

Dischimus chi bi cherent nurmas de sicuresa, ammus a ciambare s’impostatzione de s’isposonzu, no ammus a trattener a sas 6 de manzanu, ma toca chi, comente sas cerimonias religiosas chi si podet acher, depent acunsentire a sos isposos de acher festa chin sos cumpanzos e chin sos parentes.

Custu est una risposta chi su guvernu nos depet dare chin urgentzia”.

