C'at passadu 91 annos dae cando Grazia Deledda bincheit su Premiu Nobel pro sa Litteradura. A oe est s'unica femina in Italia chi at bissu custu premiu de importu mannu.

In internet, Google at ammentadu custu mamentu istoricu chin una pintura dedicada a issa, propriu oe chi in Istoccolma e in Oslo si cunsignana sos premios Nobel 2017.

S'iscrittora nascheit in Nuoro in su 28 de su mese de Capidanni de su 1871. In su 1926 bincheit su Nobel "pro sa potentzia sua de iscrittora, sustennida dae un ideale altu, chi resessit a dipinghere in frommas plasticas sa vida comente est in s'isula sua e chin profundidade e calore iscriet de provbemas de interessu umanu".

Gratzia Deledda morzeit poi de deghe annos, in Roma, sa die de mesaustu de su 1936.

Sa tumba est in sa cheja de sa Solidae in Nuoro, pighendeche a s'Ortobene. Sa domo inue nascheit est oe su museu inue s'agattant ammentos meda de sa vida de una de sas feminas chi ant dadu pius bantu a sa Sardigna intrea .