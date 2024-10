Sos tifosos de su Casteddu sunt fatende abolotu dae cando ant ischidu chi su centrocampista pius forte de s’isquadra, Nicolò Barella, est a cantu a si che andare a giogare a su Chelsea de Londra. Si sos inglesos tiant dare a su Casteddu 50 miliones de euros, su presidente Giulini no tiat podere narrere chi nono.

Su Casteddu, però, at già agatadu su sostitutu in casu chi Barella si c’andet. Si narat Naithan Nandez, at 23 annos e giogat in su Boca Juniors e in sa Natzionale uruguaiana.

Nandez est naschidu su 28 de Nadale de su 1995 e est unu de sos menzus giovanos de sa natzionale uruguaiana de Oscar Tabarez paris chin Bentancour de sa Juve e Torreira de s’Arsenal. Est istadu già capitanu de s’Under 20, est unu centrocampista modernu e atleticu, chi resessit a recuperare sa positzione sua in campu chin lestresa e elegantzia. Podet giogare in ruolos meda, e at unu carattere forte chi li permittit de si faghere rispettare in campu e fora dae su campu.

Su Casteddu tiat ispendere 21 miliones pro comporare su 70% de su cartellinu sou.