Sa prelatzione partit mercuris 20 de Martu, cando ant a essere postos in bendida sos bigliettes pro sos abbonados. Dae gioja 21 de Martu los ant a podere comporare finas sos iscrittos a su programma Passione Casteddu. Sa bendida at a essere aberta a tottu dae chenabura 22 de Martu a sas 8 de sero in sas buttegas autorizadas e mizas de sardos sognant de aere su bigliette pro bidere giogare Cristiano Ronaldo.

S'arrivu de sos torinesos, chi su campione portughesu, at fattu aumentare su preju de sos bigliettes chi chin tariffa intrea ant a costare 250 euros pro sa Tribuna ruja, dae sos 90 a sos 150 pro su settore Distinti, 50 euro in curva e settore ospites. Ridutziones sunt previstas pro sos pius minores de 12 annos, sos pius mannos de 65, feminas e disabiles.