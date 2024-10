Un’ ommine de 48 de Carbònia, at crihau de violentare una pitzocca de 18 annos, ma po bona sorte no ch’est rennessiu.

Un’ommine hentza triballu. hentza domo e dae meda tempus honnottu a sa zustissia, sos Carabines l’ant belle cassau infragrante.

Dae hantu at hontau sa pitzocca, issa puru de Carbònia, hustu isfrundau est accurtziau a che issa po li pedire una sigaretta, a pustis ses ghettau a supra crihande de la violentare.

Sa pitzocca l’at ishuttu un’ ishoncada, s’est ughia e s’est posta a abbohinare, su pitzoccu imbetzes s’est isticchiu.

Urint holande po casu sos Carabineris hi ant buscau sa pitzocca assustà, lis at hontau totu s’istoria e in pahos minutos ant cassau s’ommine e pihau a sa galera ‘e Uta.

Sa zovana l’ant pihà a s’ispidale po si aher una bisita.

