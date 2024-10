Joe Perrino, hantantadore de Hasteddu presentat su discu nobu, su 15 de ghennarzu abiat presentau una hantzone, “ La Gelosia “, imbetzes dae su 29 de ghennarzu, s’at poder homporare su discu “ Per Grazia Ricevuta”, produtu dae Freecom Music.

Est su terzu discu de sos volumes: “Canzoni di Malavita” hi Joe Perrino presentat, est unu haminu hi at sighiu iscoviande unu repertoriu de hatzones traditzionales de sa “ mala “.

“ In s’urtimu discu hi so presentande, honto su hi m’ant nau de sas galeras de Hasteddu, hustas historias las appo iscritas e hantàs, comintzande dae ( Quattro Stagioni ), ispiegat su tempus holau in galera, ( Ricominciare da Capo )hi est s’urtima hantzone de su discu, hontat hommente sighire sa bida una borta essios dae galera, crihande de no isballiare mai prus”.

Sunt sas paragulas hi Joe Perrino at nau a sos de s’ANSA, ahendennos ishire hi sas hantzones de s’urtimu discu suo, ant a esser sas musicas de unu film documentariu inube at a esser presente issu puru paris hin s’artista Thàtharesa, Maria Zuvanna Boscani, at a essire in su 2021.

Foto tratta da Facebook