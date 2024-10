Calchi deghina de persones sunt istadas multadas pro 250 euros dae sa politzia locale in Tattari pro che aere frundidu alga inue no podiant.

Su cumandante Gianni Serra in sas ultimas chidas at dadu ordine a sos omines suos de istare semper pius attentos a chie no rispettada s'ambiente.

Dae sos cuntrollos no sunt resultados in regula mancu su Liceo Artisticu e sa ditta chi pulit s'Ispidale Santissima Annuntziada.

Sas indagines sunt istadas fattas dae s'1 a su 15 de su mese de Nadale dae sa politzia locale, dae sos barratzellos e dae sos omines de su Settore Ambiente de su Comune de Tattari e de sa ditta Ambiente Italia chi ant trabagliadu in bulghesu e si sunt abbistos de canta zente e aziendas no sighint sa leze pro cantu riguardat su de che frundire s'alga. Su nucleu de cuntrollu est intervennidu gratzias a sos tzittadinos chi ant signaladu sas situatziones criticas. Maicantos videos sunt istados fattos chin sas videocameras cuadas.

Un'attera manera pro cumprendere de chie est s'alga frundida est su de cuntrollare s'alga mantessi chirchendebei documentos e litteras.