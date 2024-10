Su notte de Cabuannu, in Sardigna, s'at a saludare sa fine de su 2017 e s'incominzu de su 2018 in festa chin maicantos cuntzertos, ispettaculos e festas in piatza.

In Casteddu Malika Ayane at a cantare in piatza Yenne. In su Bastione de Santa Rughe, in su quartieri de Casteddu in piatza Santu Giagu e in su quartieri de Biddanoa ispettaculos e musicantes totta notte.

In Tattari b'at a cantare Piero Pelù e I Bandidos in piatza de Italia. In S'Alighera s'ant a esibire Samuel de sos Subsonica e sos Ofenbach, duos dj frantzesos. At a sighire s'ispettaculu de sos fogos.

In Terranoa, imbetzes, b'at a essere su rapper J-ax. In Casteddu Sardu at a toccare a Elio e le Storie tese e ant a sighire sos fogos dae su casteddu de sos Doria.

In Santu Tiadoru sos protagonistas de s'ultimu notte de s'annu ant a essere sos Modena City Ramblers e in Lungone Pino e gli Anticorpi. Musica e divertimentu in totta sa Sardigna, dae su cabu de subra a su cabu de sutta.

In sas tzittades e in sas biddas pius mannas, pro faghere a manera chi no capitent intzidentes, sunt istados controidos sos petardos.