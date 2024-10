Una briga manna est sutzessa in Thiniscòle, hin su haminu po Santa Luchia, ant ishutu unu pitzinnu de 15 annos hi a pustis ch’est halau dae unu ponte, e non si humprendet si ch’est halau ughinde o ispintu dae sos ishudidores.

Su pitzinnu ishuttu che l’ant pihau a s’Ispidale Santu Frantziscu de Nugoro po lu aher hurare, a pustis est potziu ghirare a domo sua.

Si suponet hi s’iscusa de sa briga siat po una pitzinna , sos Carabineris de Thiniscòle sunt crihande de humprender totu su hi est sutzessu.

Sos Carabines, hi sunt humandaos da e su Capitanu Fabrizio Borghini, ant a deper dimandare a su pitzinnu ishuttu, po benner a ishire totu sa beridade

